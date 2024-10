ROma, 29 ott (Adnkronos) - "In Liguria il Pd sfiora il 30% e cresce. Toti alle precedenti regionali vinceva con quasi 20 punti di scarto. Ieri Bucci ha vinto per un punto. A Genova Bucci, sindaco in carica, è stato battuto, con quasi 10 punti di scarto, da Orlando, perdendo quasi 10 mila voti rispetto alle comunali del 2022. La destra ha vinto, è vero, e la coalizione di centrosinistra ha evidenziato problemi. Ma queste elezioni regionali la destra le vince grazie al lavoro di Scajola a Imperia e alle liste che si richiamano a Toti”. Lo ha detto a ‘5 minuti’ su Rai 1 il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.