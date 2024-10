Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Chi dice oggi che dovevamo fare questo piuttosto che quello, anche a casa nostra, fa politicismo. La verità è che Bucci ha vinto per una manciata di voti. La destra esulta per questo? Buon per loro". Così Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia questa mattina a Sky Start.

"Certo dobbiamo riflettere sul dato delle astensioni, perché è un problema che riguarda la democrazia. L’altro macro dato è che il Pd e’ al 30%. E sconsiglio la destra di vantarsi del successo di alcune liste civiche perche sono quelle che si richiamano a Toti, e che si riconoscono in quel sistema. I dati dicono che 4 anni fa Toti alle precedenti regionali vinceva con quasi 20 punti di scarto. Ieri Bucci ha vinto per un punto. A Genova Bucci, sindaco in carica, è stato battuto, con quasi 10 punti di scarto, da Orlando, perdendo quasi 10 mila voti rispetto alle comunali del 2022. In quasi tutte le città liguri Orlando ha vinto. La destra ha vinto, è vero, e la coalizione di centrosinistra ha evidenziato problemi. Ma queste elezioni regionali la destra le vince grazie al lavoro di Scajola a Imperia e alle liste che si richiamano a Toti”.

“Il Pd sta facendo il suo percorso, e stiamo provando ad aggregare, intorno a questioni fondamentali e a una idea alternativa di società rispetto alla destra, uno schieramento che possa essere alternativo. Noi vorremmo parlare di questo e non di schieramenti - conclude Boccia - e su questo lavorare”.