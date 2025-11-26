Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Si svolgerà a Roma domani pomeriggio al Tufello, la presentazione del nuovo libro di Paolo Berizzi 'Il libro segreto di Casapound' con Elly Schlein e Nicola Fratoianni. L'appuntamentos, si legge in una nota, è alle 18 al teatro 7 Off di via Monte Senario 81.
Libri: Schlein e Fratoianni a presentazione 'Il libro segreto di Casapund' di Berizzi
26 novembre, 2025 • 13:33
