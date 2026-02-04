

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma è stato presentato il volume “Cy Twombly”, edito da Electa con il sostegno di Maire, gruppo di ingegneria e tecnologia a supporto della transizione energetica, un cofanetto di tre libri che offrono un ritratto culturale del periodo romano dell’artista statunitense Edwin Parker "Cy" Twombly Jr. e del suo profondo legame con la città. Il primo libro raccoglie i saggi seminali e ormai introvabili di Roland Barthes, introdotti da un saggio di Andrea Cortellessa. Il secondo presenta un raro scritto di Fabio Mauri sulla Roma degli anni Sessanta, insieme ad altre testimonianze e fotografie d’epoca. Il terzo volume comprende quattro saggi firmati da Renata Cristina Mazzantini, Nicola Del Roscio, Mariastella Margozzi e Stefano Marson, dedicati al rapporto dell’artista americano con l’Italia, alla presenza delle sue opere nella collezione della Galleria e alle recenti donazioni della Foundation.

Il progetto editoriale nasce in occasione delle tre donazioni della Cy Twombly Foundation al museo, che hanno portato all’ingresso di dodici nuove opere nella collezione permanente, all’apertura di una sala dedicata all’artista e al finanziamento della riqualificazione del laboratorio di restauro e di un corso post-laurea internazionale sulla conservazione delle opere contemporanee su carta, entrambi intitolati a Twombly. Alla presentazione sono intervenuti Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Gnamc; Carlo Nicolais, vicepresidente Relazioni Esterne e Sostenibilità di Maire; Eleonora Di Erasmo, managing director della Cy Twombly Foundation; Rosanna Cappelli, amministratrice delegata di Electa; Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire. con la moderazione del giornalista Stefano Salis. I tre volumi raccolgono, tra l’altro, i saggi di Roland Barthes, un testo raro di Fabio Mauri sulla Roma degli anni Sessanta e contributi critici dedicati al rapporto tra Cy Twombly e l’Italia. L’opera è bilingue italiano-inglese.

