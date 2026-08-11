

Tripoli, 11 ago. (Adnkronos) - Il capo dell'intelligence militare dell'Esercito Nazionale Libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, è stato ucciso da un ordigno esplosivo piazzato nella sua auto fuori dalla sua abitazione nel quartiere di Al-Hawari a Bengasi. Lo riporta il sito israeliano Ynet News, citando fonti della sicurezza che hanno parlato con Reuters. L'esplosione è avvenuta nella serata di ieri e al momento non è stato reso noto il presunto mandante dell'assassinio. L'Esercito Nazionale Libico, guidato dal generale Khalifa Haftar, controlla gran parte della Libia orientale e meridionale.

