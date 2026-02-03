

Tripoli, 3 feb. (Adnkronos) - Sarebbero quattro gli autori dell'attentato a Seif al-Islam Gheddafi. Lo riferisce al Arabiya citando una fonte vicina alla famiglia Gheddafi, secondo cui il figlio del deposto leader libico sarebbe stato ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione da quattro persone che sarebbero fuggite rapidamente dalla scena subito dopo il raid.

Secondo la fonte, scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all'ex regime di Gheddafi sono successivamente proseguiti per diverse ore, nella zona di al-Hamada e nei pressi di Zintan.

