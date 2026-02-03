

(Adnkronos) - Secondo la fonte, il figlio dell'ex leader libico Muammar Gheddafi, è morto dopo che gli aggressori gli avevano sparato nel giardino della sua abitazione, dileguandosi subito dopo l'attacco.

Di "assassinio" ha parlato anche l'emittente televisiva saudita "Al-Hadath", citando una fonte vicina alla famiglia di Seif al-Islam Gheddafi, che ha sottolineato il coinvolgimento dei quattro uomini nell'omicidio.

Al Jazeera ha riferito, invece, che "la sua morte è avvenuta in circostanze misteriose".

