

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - La Libia è "un Paese per noi di importanza primaria, come è evidente". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con le missioni militari all'Estero per le festività natalizie dal Comando operativo vertice interforze (Covi). Al comandante della Missione bilaterale di assistenza e supporto italiana (Miasit), generale Maurizio Settesoldi, il Capo dello Stato ha chiesto "l'impressione dell'atteggiamento della popolazione libica nei confronti della nostra presenza, del nostro impegno con la nostra missione", in particolare se sia "lo stesso da parte della popolazione libica per quanto riguarda le presenze di altri Paesi, alcune quali sono particolarmente ampie".

