Ecovacs Robotics lancia il nuovo DEEBOT T90 PRO OMNI, segnando un avanzamento nel settore della pulizia automatizzata attraverso l'integrazione di tecnologie per il trattamento dei pavimenti e una filosofia estetica di design, dai tratti minimali ed eleganti. Questo approccio progettuale si distacca dalle tradizionali finiture in plastica lucida, introducendo texture che richiamano la grana delle fibre naturali e una palette cromatica basata sui toni del grigio e del bianco.





L'obiettivo dichiarato è offrire una tecnologia "serena" che non invada lo spazio domestico, ma lo accompagni con una presenza discreta e coerente con gli arredi contemporanei.

Sotto il profilo tecnico, l'innovazione principale risiede nel sistema OZMO ROLLER 3.0. A differenza dei moci a disco rotante, questa soluzione utilizza un rullo da 27 centimetri, più lungo del 50% rispetto ai precedenti standard del brand, che opera a 200 giri al minuto. Il sistema è supportato da una pompa ad alte prestazioni che rilascia getti d'acqua attraverso 32 ugelli di precisione, esercitando una pressione costante verso il basso per rimuovere le macchie senza lasciare aloni. La gestione dell'efficienza energetica è affidata alla tecnologia PowerBoost, un algoritmo che permette al robot di recuperare il 10% della carica in tre minuti durante i cicli di lavaggio del rullo, garantendo un'autonomia sufficiente per superfici fino a 500 metri quadrati.





La stazione OMNI automatizza interamente la manutenzione, occupandosi del lavaggio del rullo con acqua calda a 75°C, dello svuotamento della polvere e della gestione delle acque sporche. Per quanto riguarda la navigazione, il dispositivo utilizza il sistema AIVI 3D 4.0, che combina luce strutturata e intelligenza artificiale per identificare e aggirare gli ostacoli.





La tecnologia TruEdge 3.0 assicura inoltre la pulizia dei bordi lungo i battiscopa, mentre un sistema di arrampicata adattivo a quattro ruote motrici consente di superare dislivelli fino a 4 centimetri. L'interazione è semplificata dall'assistente vocale Agent Yiko, in grado di riconoscere i materiali dei pavimenti e ottimizzare i piani di pulizia, anche in presenza di animali domestici.

