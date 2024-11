SHENZHEN, Cina, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Con l'avvicinarsi delle festività natalizie Hollyland, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni professionali per interfoni wireless, presenta uno straordinario evento per il Black Friday, ideato per catturare l'attenzione dei consumatori nel Nord America e in Europa, Brasile e Giappone. A partire dal 21 novembre, gli acquirenti avranno la possibilità di ampliare le loro collezioni di dispositivi con prodotti esclusivi e offerte eccezionali.



Offerte ineguagliate in tutti i continenti

I festeggiamenti del Black Friday inizieranno con l'attesissima promozione Amazon Free Order, disponibile per i clienti di diversi paesi chiave. Negli Stati Uniti e in Canada, l'evento inizierà a mezzanotte PST del 21 novembre. Contemporaneamente, i consumatori europei – nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia e Spagna – daranno il via all'evento a mezzanotte CET. Il Brasile si unirà ai festeggiamenti un giorno dopo, a partire dalla mezzanotte del 22 novembre BRT, mentre il Giappone entrerà in scena il 27 novembre a mezzanotte JST.

Questa promozione unica prevede che i primi dieci clienti che effettueranno ordini durante il periodo del Black Friday riceveranno un rimborso completo sugli acquisti, creando un elettrizzante incentivo ad acquistare quanto prima possibile. I partecipanti possono contare su una procedura semplice e intuitiva, poiché i rimborsi verranno applicati automaticamente, senza che i clienti vincitori debbano svolgere ulteriori attività. Per aumentare l'interesse, i nomi dei vincitori saranno annunciati pubblicamente il 22 novembre alle 18:00 (ora di Pechino) tramite l'account Instagram ufficiale di Hollyland (@hollylandtech).

Stravaganza sui social

Oltre alla promozione Amazon, Hollyland sta lanciando un'interessantissima iniziativa sui social che promette di migliorare ulteriormente l'esperienza del Black Friday. Questa campagna offrirà un totale di 336 ordini gratuiti, suddivisi in due fasi. La prima fase si svolgerà dal 21 novembre alle 09:30 fino al 24 novembre alle 09:30 (ora cinese), seguita dalla seconda fase dal 30 novembre alle 09:30 fino al 3 dicembre alle 09:30. I partecipanti potranno interagire tramite Instagram, dove dovranno seguire @hollylandtech e caricare i numeri degli ordini relativi agli acquisti effettuati durante l'evento del Black Friday. Come ulteriore incentivo, coloro che condivideranno la promozione con gli amici utilizzando l'hashtag #hollylandBFCM aumenteranno le possibilità di vincita. Inoltre, i clienti che condividono l'acquisto effettuato nella loro storia di Instagram e taggano @hollylandtech riceveranno in regalo una maglietta a tema Hollyland.

In particolare, le promozioni del Black Friday di Hollyland includeranno tutti i tipi di prodotti, quantità e fasce di prezzo, consentendo ai consumatori di cogliere l'occasione di vincere alcuni degli articoli Hollyland più ambiti. Questi prodotti includono soluzioni audio e video innovative pensate sia per i creatori che per i professionisti.

Ad esempio, il LARK M2 è un microfono wireless leggerissimo – pesa appena 9 grammi – che è quindi il compagno ideale per vlogger e podcaster che cercano un audio di alta qualità senza l'onere di attrezzature pesanti. Grazie alla riproduzione audio senza attenuazione e all'eccezionale durata della batteria di 40 ore, garantisce esperienze di registrazione impeccabili.

Un altro prodotto di spicco è il LARK MAX, un sistema microfonico lavalier wireless multifunzione basato sull'innovativa tecnologia MaxTimbre Mic. Grazie all'avanzata tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation), offre un audio cristallino e include 8 GB di memoria integrata, consentendo fino a 14 ore di registrazione di backup: perfetto per interviste, produzioni elettroniche sul campo e molto altro.

Il SOLIDCOM C1 Pro rappresenta un importante progresso nella tecnologia delle comunicazioni, progettato come sistema interfonico wireless full-duplex. Grazie alla tecnologia ENC a doppio microfono, eccelle negli ambienti rumorosi, offrendo ai team di produzione una nitidezza eccezionale. La sua affidabile tecnologia DECT 6.0 supporta un'ampia gamma audio e un raggio di comunicazione impressionante, fino a 350 metri.

Per chi è alla ricerca di soluzioni video di alta qualità, il sistema di trasmissione video wireless MARS 4K offre prestazioni eccezionali con una portata in linea retta di 150 metri e una latenza estremamente bassa – appena 0,06 secondi. Questo sistema rappresenta un perfetto equilibrio tra prezzo accessibile e prestazioni elevate.

Infine, il MARS M1 Enhanced integra trasmettitore, ricevitore e funzioni di monitoraggio in un unico dispositivo versatile. Il touchscreen da 5,5 pollici garantisce una calibrazione precisa del colore e supporta la gamma cromatica Rec.709, offrendo ai creatori di contenuti un'esperienza di monitoraggio di livello superiore.

Per maggiori informazioni su come Hollyland conquista gli utenti di tutto il mondo durante uno degli eventi di shopping più grandi dell'anno, visitare https://hollyland.info/4flrxXj

Informazioni su Hollyland

Hollyland è uno dei principali produttori di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor e microfoni wireless. Fin dal 2013 Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori – produzione cinematografica, trasmissione televisiva, produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha creato una rete di vendita che copre circa 120 paesi e regioni geografiche, con il supporto di decine di uffici operativi situati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5027458/logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/levento-hollyland-del-black-friday-permette-agli-acquirenti-di-dare-sfogo-alla-loro-creativita-gratis-302310796.html