

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Grazie a un quarto trimestre 'eccezionale' Lenovo Group ha chiuso a fine marzo l’anno più forte nella storia del Gruppo. Durante il trimestre, i ricavi complessivi del Gruppo hanno raggiunto un massimo storico per un quarto trimestre pari a 21,6 miliardi di dollari, in crescita del 27% su base annua, registrando il più alto tasso di crescita anno su anno degli ultimi cinque anni, con un utile netto rettificato raddoppiato anno su anno a 559 milioni. I ricavi legati all’AI si sono distinti come principale motore di crescita, aumentando dell’84% anno su anno fino a rappresentare il 38% dei ricavi totali del Gruppo nel Q4.

Per l’intero anno, il Gruppo ha registrato ricavi record pari a 83,1 miliardi di dollari, con un utile netto rettificato in crescita del 42% anno su anno a 2 miliardi di dollari. Tutti i gruppi di business hanno raggiunto una solida crescita a doppia cifra dei ricavi anno su anno, con una performance particolarmente significativa a livello annuale dell’Infrastructure Solutions Group (Isg), che ha registrato ricavi per 19,2 miliardi di dollari, redditività su base annua e un miglioramento di 142 milioni di dollari anno su anno dell’utile operativo. I ricavi legati all’Ai sono raddoppiati anno su anno, rappresentando il 33% dei ricavi del Gruppo nell’intero anno.

Il Consiglio di Amministrazione di Lenovo ha annunciato un dividendo finale di 33,70 centesimi di dollaro di Hong Kong per azione per l’anno fiscale concluso il 31 marzo 2026.

