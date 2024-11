Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - Il gruppo Lenovo ha chiuso al 30 settembre scorso il secondo trimestre per l'anno fiscale 2024/25, con aumenti significativi dei ricavi (per quarto trimestre consecutivo) e una crescita dell'utile netto. Le entrate del gruppo sono aumentate del 24% su base annua a 17,9 miliardi di dollari mentre il profitto netto è cresciuto del 48% su base annua a 404 milioni. Risultati che - si sottolinea in una nota - "riflettono la chiara strategia del Gruppo , l'eccellenza operativa, gli investimenti in R&S, le innovazioni nell'AI ibrida e l'impronta globale".

Sul fronte intelligenza artificiale Lenovo ricorda come il primi AI PC, lanciati in Cina a maggio scorso, hanno già raggiunto una quota a due cifre delle sue spedizioni totali di notebook nel mercato cinese. Per l'AI aziendale, il Gruppo sta sfruttando la sua infrastruttura ibrida full-stack e Lenovo Hybrid AI Advantage per cogliere le opportunità di crescita. Questa attenzione incessante all'innovazione dell'AI e agli investimenti in R&S (in aumento del 10% su base annua a 548 milioni di dollari) sta consolidando la differenziazione del mercato del Gruppo e la leadership del settore. Lenovo prevede che il mercato dei PC si riprenderà costantemente ed entrerà in un nuovo ciclo di aggiornamento guidato dai PC AI, crescendo gradualmente fino a rappresentare circa l'80% del panorama del settore PC entro il 2027. Il Consiglio di Amministrazione di Lenovo ha deciso un acconto sui dividendi di 8,5 centesimi per azione.