

Roma, 10 set (Adnkronos) - "Se nel suo complesso è una legge indigeribile e inemendabile perché profondamente anticostituzionale, nel particolare facciamo notare la mostruosità dell’emendamento di FdI a prima firma Zedda". Lo dice Filiberto Zaratti, capogruppo Avs in commissione Affari costituzionali della Camera.

"Si tratta di una nuova norma introdotta oggi al testo della legge elettorale che, da una parte toglie la soglia per contribuire alla cifra elettorale nazionale di coalizione per il calcolo del premio, dall’altro porta da 1500 a 9mila il numero minimo e da 2000 a 10mila il numero massimo delle firme che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per ogni collegio plurinominale per presentarsi alle elezioni, si intende tra i cittadini/e residenti in quel collegio. Se consideriamo che l’operazione va ripetuta nei 49 collegi plurinominali della Camera dei deputati e nei 26 collegi del Senato, e che per sicurezza sarà bene presentare non mendo 9500 firme, considerando qualche possibile esclusione, significa che saranno necessarie 712.500, per le formazioni non presenti in parlamento. Noi questo lo chiamiamo attentato alla democrazia”, aggiunge Zaratti.

