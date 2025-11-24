

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Rispetto al 2022 i numeri dei collegi uninominali sono ribaltati ed è per questo che Giorgia Meloni vuole cancellare gli uninominali con un proporzionale con premio di maggioranza. Ma lo fa non per il Paese ma per interesse personale perché sa che al di là degli slogan, il centrodestra non è in grado di vincere le politiche". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.

