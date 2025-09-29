

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Per come è fatta adesso la legge elettorale siamo assolutamente competitivi e in grado di vincere le elezioni, tanto che vedrete il governo deciderà di mettere mano alla legge elettorale. Altrimenti non si capirebbe perchè, è una legge elettorale che ha assicurato una maggioranza". Lo ha detto, a La7, il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi.



