

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "L'attuale legge elettorale non è la migliore legge del mondo ma ha dimostrato che chi vince le elezioni può governare, può assicurare una maggioranza stabile. Non si capisce perché cambiarla se non per il tornaconto del centrodestra". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.

