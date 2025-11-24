Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Vogliono cambiare la legge elettorale perché sanno, e oggi dopo il voto in Puglia e in Campania lo sanno ancora di più, che non vincerebbero le elezioni". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.
**L.elettorale: Taruffi, 'c.destra la vuole cambiare perché sennò perdono'**
24 novembre, 2025 • 15:23
Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Vogliono cambiare la legge elettorale perché sanno, e oggi dopo il voto in Puglia e in Campania lo sanno ancora di più, che non vincerebbero le elezioni". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.