

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Se hanno intenzione di cambiarla ancora a noi non hanno detto come, leggiamo anche noi le ricostruzioni sui giornali. Però l'impressione è che se vogliono affrettarsi è perché hanno capito che con la coalizione che abbiamo costruito per le regionali, con questa legge, perdono. Non mi sembra una buona ragione per fare cambiamenti. Stanno ammettendo che hanno vinto non per la loro forza ma per le divisioni avversarie, divisioni che stiamo sanando". Lo ha detto Elly Schlein parlando di legge elettorale.



