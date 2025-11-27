

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Giorgia Meloni vuole cambiare la legge elettorale "perché evidentemente ha paura di perdere. E' Noto a dirci che con questa legge elettorale la coalizione progressista vincerebbe il 90% dei collegi al Sud, quindi mi sembra il presupposto sbagliato per affrontare un cambio di legge elettorale". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

"Ma soprattutto noi non siamo disponibili a rincorrere un minuto Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sulle loro priorità ed è assurdo che aprano un dibattito sulla legge elettorale quando non hanno ancora detto agli italiani come intendono cambiare una pessima manovra che oltre a produrre crescita zero nel paese non aiuta gli stipendi bassi degli italiani".

