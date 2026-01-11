

Roma, 11 gen (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "una proposta formale non è mai arrivata, se arriva la guarderemo perché non abbiamo pregiudiziali. Ma se la premessa è che hanno paura di perdere o ci vogliono regalare come antipasto il premierato sarà difficile fare una discussione". Lo ha detto Elly Schlien a In onda.



