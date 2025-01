Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Cambiare il mio Rosatellum? “Certo, va bene, non ci sono affezionato. E penso che alla fine infatti lo cambieranno”. Così il parlamentare di Azione Ettore Rosato, intervistato oggi Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 sulla legge elettorale da lui creata.

“Giorgia Meloni è la prima ad essere d’accordo con l’ipotesi di un centrosinistra in cui ognuno corre per sé, perché è sicura di vincere di nuovo. Con l’attuale legge elettorale non esiste la possibilità delle desistenze tra le forze politiche. L’unica strada è costruire un’alleanza, ma poi deve essere in grado di governare”.