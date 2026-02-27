Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni si contraddice anche sulla legge elettorale, come al solito. Nel 2014 urlava di volere le preferenze. Oggi fa una legge elettorale che non dà ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti". Lo scrive sui social Matteo Renzi postando un video del 2014 di Giorgia Meloni.
L.elettorale: Renzi, 'Meloni nel 2014 urlava di volere preferenze, oggi le toglie'
27 febbraio, 2026 • 16:53
