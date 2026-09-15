

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Votiamo no perchè pensiamo che la destra ha costretto il Parlamento per giorni, settimane e mesi a discutere di legge elettorale non perchè c'è una esigenza di stabilità ma perchè avete paura di perdere". Lo ha detto Matteo Renzi in aula al Senato sulla legge elettorale.

"Ci avete fatto la capa tanta con il fatto che questo è il governo più stabile della storia, quindi delle due l'una: la stabilità nasce da ragioni politiche e la legge elettorale va benissimo, visto che questa è l'unica che ha consentito un governo stabile. State mentendo, siete convinti che al prossimo giro rischiate seriamente di perdere -ha spiegato il leader di Iv-. E' la politica che fa la differenza, non la legge elettorale. Non avete vinto le elezioni per il Rosatellum ma perchè la sinistra si è divisa, avete avuto 2 milioni di voti in meno".

