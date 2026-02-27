

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Fanno un vertice notturno di dotti, medici e sapienti, si mettono lì e partoriscono una nuova legge elettorale. Perchè? Perchè sanno benissimo che la coalizione che la segretaria Schlein ha voluto testardamente, gli porterebbe via quasi tutti i collegi uninominali dal Lazio in giù. Cambiano regole del gioco per vincere la partita elettorale, ma noi siamo lì pronti a fermarli". Lo dice Patrizia Prestipino ad un'iniziativa all'Eur a Roma con Stefano Bonaccini, Claudio Mancini e Titti Di Salvo.

