

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Il Parlamento è paralizzato per parlare legge elettorale perché la maggioranza vuole imbullonarsi ancora di più alla poltrona". Lo ha detto in aula al Senato Luca Pirondini.

Il capogruppo del M5s ha mostrato un cartello in aula, un fac-simile della scheda elettorale con il simbolo di FdI in evidenza: "Faccio divulgazione: c'è un capolista bloccato, quello sempre eletto e scelto dai partiti, e poi ci sono quelli scelti dagli italiani. Ne verrà eletto uno su cinque. Se si dice che vengono eletti con le preferenze non è vero, per il M5s questa è una legge truffa", ha spiegato Pirondini girando il cartello e mostrando la scritta 'legge truffa'. L'esponente del M5s è stato ripreso dal presidente Ignazio La Russa.

