L.elettorale: Orlando, 'La Russa vuole evitare pareggio vincendo a tavolino...'
26 novembre, 2025 • 18:03
Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Siccome, dice il presidente del Senato, bisogna evitare il pareggio al Senato, cambiamo la legge elettorale. Vogliono far vincere la destra a tavolino". Così sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando.