Roma, 26 giu (Adnkronos) - L'opposizione alla Camera ha presentato le questioni pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale. Ne ha dato notizia all'aula la presidente di turno Anna Ascani, spiegando che verranno messe al voto alla ripresa dell'esame del provvedimento.
L.elettorale: opposizione presenta pregiudiziali costituzionalità
26 giugno, 2026 • 12:03
Roma, 26 giu (Adnkronos) - L'opposizione alla Camera ha presentato le questioni pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale. Ne ha dato notizia all'aula la presidente di turno Anna Ascani, spiegando che verranno messe al voto alla ripresa dell'esame del provvedimento.