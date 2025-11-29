Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Penso che la legge elettorale non si debba cambiare. L'idea del nome sulla scheda è un po' ai limiti...". Lo dice parlando con i cronisti il presidente Anci, Gaetano Manfredi, ospite a 'Costruire l'laternativa' a Montepulciano.
L.elettorale: Manfredi, 'non va cambiata, nome su scheda un po' ai limiti...'
29 novembre, 2025 • 16:03
