Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "La legge elettorale? Non vedo perchè si debba cambiare, Meloni ha una maggioranza solida. Per il centrosinistra il tema reale è che serve uno sforzo per una proposta politica e programmatica". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a La7.
**L.elettorale: Manfredi, 'no a cambiarla, c.sinistra si concentri su programma'**
24 novembre, 2025 • 16:43
