

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "La legge elettorale? Non vedo perchè si debba cambiare, Meloni ha una maggioranza solida. Per il centrosinistra il tema reale è che serve uno sforzo per una proposta politica e programmatica". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a La7.

