

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - L'obiettivo della riforma elettorale è "avere nella prossima legislatura i numeri per eleggere il presidente della Repubblica. Pensavano di usare il referendum come la legittimazione del consenso del governo a cambiare le regole costituzionali. Quindi usare il referendum come un plebiscito per dare una spallata, cambiare la legge elettorale con un ipermaggioritario per cui chi vince elegge il presidente della Repubblica e fa le nomine in Parlamento, come l'elezione dei giudici. E arrivare quindi nella prossima legislatura al presidenzialismo che non hanno avuto il coraggio di portare avanti per paura visto anche il consenso del presidente Mattarella". Lo dice Claudio Mancini ad un'iniziativa all'Eur a Roma con Stefano Bonaccini, Patrizia Prestipino e Titti Di Salvo.



