

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La democrazia nel nostro Paese oggi è in coma. La partecipazione al voto è la più bassa mai registrata dal dopoguerra a oggi: un calo progressivo dell’affluenza al voto che ha portato a una partecipazione sotto al 50% alle ultime europee. I partiti che compongono la maggioranza parlamentare che sostiene il governo Meloni sono stati votati da una minoranza del corpo elettorale, solo il 25% degli elettori. In tutto questo, nel silenzio, senza che ci sia dibattito pubblico, la destra sta cucinando una legge elettorale che applicherà un premio che chiamano di maggioranza ma che in realtà sarà di minoranza, perché farà in modo di trasformare una minoranza in una maggioranza assoluta. Neanche ai tempi della legge truffa”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo al Festival della Partecipazione in corso a Bologna.

