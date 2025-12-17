

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “In queste ore gli alchimisti di Meloni stanno studiando per individuare una complessa e artificiosa formula elettorale, il Meloncellum, che permetta alla destra di garantirsi di vincere le prossime elezioni, e di ottenere una solida maggioranza parlamentare, pur non avendo la maggioranza dei voti". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Una riforma Frankenstein: un proporzionale che però abbia un effetto iper maggioritario spropositato e irragionevole grazie a un super premio che non ha eguali nel mondo. Dicono di essere per il popolo, ma tolgono ai cittadini qualsiasi diritto di scegliere. Confondono democrazia e plebiscitarismo, che infatti stanno perseguendo con l’obbrobrio istituzionale del nome del 'candidato Premier' nella scheda, con cui provano ad illudere i cittadini che il loro voto conti qualcosa, mentre lavorano affinché non conti più nulla”.

