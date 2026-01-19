

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Domani, martedì 20 gennaio alle ore 10 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, +Europa presenta la campagna “Voto16” per estendere il diritto di voto attivo ai cittadini e alle cittadine che abbiano compiuto i 16 anni di età.

“Si tratta di una riforma circoscritta e chiara dell’articolo 48 della Costituzione che non modifica gli altri requisiti elettorali - spiega il segretario di Più Europa Riccardo Magi -. Non riguarda l’elettorato passivo, che resta invariato, né altera gli equilibri istituzionali. L’obiettivo è rendere effettivo il diritto di voto ai 16enni a partire dalle elezioni politiche del 2027, completando un percorso di ampliamento della partecipazione democratica già avviato negli ultimi anni, con l’abbassamento dell’età del voto a 18 anni anche per il Senato”. “Riconoscere il diritto di voto ai 16enni significa dare voce a chi già oggi vive gli effetti delle decisioni pubbliche e sarà chiamato domani a sostenerne il costo, senza aver mai potuto partecipare alle scelte che le hanno generate”, dichiara Fabio Signoretta, sindaco Jonadi, membro della Direzione +Europa e coordinatore della campagna “Voto 16”.

Oltre al segretario di +Europa, Riccardo Magi, e a Signoretta, parteciperanno alla conferenza stampa Flavio Coletta, studente, Stella Pisi, studentessa, e Vittorio Spagni, analista per “Il Progressista”.

