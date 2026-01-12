

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “La disponibilità di Azione al confronto sulla legge elettorale è positiva e ci auguriamo che la loro apertura venga seguita da tutte le altre forze dell’opposizione. La nuova legge elettorale dovrà stabilire con chiarezza chi ha vinto e chi deve governare e dovrà restituire davvero il potere di scelta ai cittadini, che dovranno decidere direttamente col loro voto i propri rappresentanti. Per questo va rafforzato il principio maggioritario del bipolarismo e noi proponiamo un modello che garantisca sia la rappresentanza sia la governabilità: un sistema proporzionale basato sul modello delle regioni, con la reintroduzione delle preferenze, l’indicazione del premier, il listino di coalizione ed il premio di maggioranza, senza sbarramenti all’interno delle coalizioni. Un sistema equilibrato in vigore da anni e che ha sempre funzionato”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

