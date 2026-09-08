

Roma, 8 set (Adnkronos) - "In commissione Affari Costituzionali del Senato stiamo toccando con mano le forzature delle destre sulla legge elettorale. La scorsa settimana hanno voluto per forza approvare l’emendamento sulle preferenze ‘farlocche’ a prima firma Lisei, mentre è stato bocciato, anzi non è stato neanche messo ai voti grazie ad un trucchetto parlamentare, l’emendamento delle opposizioni che prevedeva le preferenze per tutti indistintamente, capolista e non capolista. Una prova di fede tra alleati, dopo la bocciatura della Camera, che ha fatto più danni che benefici". Lo dice Peppe De Cristofaro (Avs), presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Infatti, oggi, si sono resi conto che l’aver precluso l’emendamento unitario delle opposizioni era sbagliato e corrono ai ripari. La soluzione trovata però è pasticciata ed è la classica situazione in cui un pasticcio ne produce un altro. Anche perché l’errore di fondo nasce dalla scelta politica sbagliata di aver dato lo stesso giorno come termine degli emendamenti per la commissione e l’Aula. E’ evidente che sono le destre a non voler sbloccare le liste, e a volere una legge elettorale fatta ad uso e consumo del loro interesse. Continueremo a dare battaglia", aggiunge De Cristofaro.

