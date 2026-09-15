

Roma, 15 set (Adnkronos) - Ha provato due volte Stefania Craxi a prendere la parola in aula, in Senato, sulla legge elettorale. Ma la presidente dei senatori di FI è afona. Ignazio La Russa ha concesso alla Craxi di prendere un pò di tempo e posporre l'intervento: "Un bicchiera d'acqua alla presidente Craxi", ha chiesto il presidente del Senato. "Speravo di farcela", ha detto la capogruppo prima di gettare la spugna e cedere la parola al senatore Roberto Rosso, che è intervenuto per il gruppo di FI.

