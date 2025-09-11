

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "La legge elettorale è fondamentale soprattutto se approveremo in tempo il premierato perché il premierato vuole garantire a questo paese stabilità e la stabilità si raggiunge anche una legge elettorale che garantisca trasparenza, che garantisca che la strada del voto si sa chi ha vinto e si sa chi ha perso, che dà più potere ai cittadini, cosa che adesso non avviene. tra le spalle la stagione dei governi che duravano 12 mesi, dei governi balneari, dei governi tecnici". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà.

