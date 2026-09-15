

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Non vedo nessuno scoglio, sono ottimista che passerà Camera. Mi pare non ci siamo dubbi di qualche sovvertimento". Lo dice la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, in Senato, subito dopo il via libera dell'aula alla legge elettorale. Sull'ipotesi fiducia alla Camera, la ministra spiega: "Non lo so, facciamo un passo alla volta. Le legge è stata approvata qui".



