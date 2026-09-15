

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Sono sempre i partiti, con qualsiasi legge elettorale, a posizionare i candidati. Se li posizionano in un certo modo è perché sanno benissimo, dalle proiezioni, quali sono i collegi vincenti nel proporzionale, dove si possono prendere più voti e quindi avere un eletto". Lo dice la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, in Senato, a proposito delle possibilità per le donne di essere elette in Parlamento con la nuova legge elettorale.

"Non sono preoccupata per questo. Anche se ho ritenuto che le quote abbiano avuto un grande valore per far entrare più donne, le quote, quando sono state istituite, è sempre stato detto che avrebbero avuto un carattere provvisorio, nel senso poi di aprire alle questioni di merito. Comunque, al di là di questo, la responsabilità, come sempre, anche prima che ci fossero le quote, è sempre stata dei partiti", ha sottolineato la ministra.



