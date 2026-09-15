

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Votiamo no non per ragioni tecniche come la soglia o l'indicazione del presidente del Consiglio. Questa legge mira a perpetuare uno scontro continuo e costante che va avanti da 30 anni e che sarebbe tempo di chiudere mandando in soffita il bipolarimo degerato in bipopulismo e la seconda Repubblica". Lo ha detto Carlo Calenda in aula al Senato sulla legge elettorale.

"Questo sistema produce sempre nuovi populisti, estremisti, rumore e propaganda. Ora Vannacci e anche Corona, chi sarà il prossimo, Grillo? Abbiamo altri influencer? Pensate che non succederà questo? Che a ogni tornata elettorale in cui la coalizione in cui ha promesso di tutto e ha fatto del populismo la sua bandiera poi non riesce a essere all'altezza del suo populismo generando domanda ancora più estrema", ha detto il leader di Azione.



