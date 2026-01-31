Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Se cambia la legge elettorale, ripristiniamo le preferenze per eleggere deputati e senatori". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Napoli all'iniziativa di Energia Popolare con Elly Schlein.
L.elettorale: Bonaccini, 'se cambia ripristiniamo preferenze per deputati e senatori'
31 gennaio, 2026 • 13:53
Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Se cambia la legge elettorale, ripristiniamo le preferenze per eleggere deputati e senatori". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Napoli all'iniziativa di Energia Popolare con Elly Schlein.