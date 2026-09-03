

Roma, 3 set (Adnkronos) - Sono iniziate le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale in commissione Affari costituzionali del Senato. Il numero delle modifiche da esaminare, dalle quasi 700 iniziali, è leggermente calato dopo che la commissione in mattinata ha dichiarato l'inammissibilità di circa 115 emendamenti perchè "privi di portata modificativa". Il primo voto è stato un 'no' alla proposta soppressiva dell'articolo 1 della legge presentata unitariamente dalle opposizioni.

I lavori della commissione, ai quali partecipa anche la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, andranno avanti per tutta la giornata di oggi e al momento è prevista anche la convocazione per domattina. Poi lo stop per il fine settimana e, quindi, gli altri due giorni utili a disposizione della commissione di lunedì e martedì della prossima settimana per procedere con le votazioni. L'approdo in aula del testo è già fissato per il 9 settembre ma non è escluso che l'esame in commissione possa concludersi senza il voto sul mandato al relatore di riferire in aula.

