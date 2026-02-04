

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "A Roberto Vannacci abbiamo spalancato le porte del partito come mai era accaduto con nessuno. Salvini ha dimostrato di essere inclusivo e corretto, nell’ottica della perfetta ospitalità, per cui l’obiettivo è il far sentire l’ospite come un principe". Lo dice Luza Zaia al Corriere della sera.

"Francamente, non mi straccio le vesti. Per noi lui è il passato", prosegue l'ex governatore del Veneto. Dovrebbe dimettersi dal Parlamento europeo? "Ma accidenti! Lui è lì grazie ai voti della Lega", replica Zaia sottolineando: "Lui è stato eletto con il nostro simbolo e con il tam tam di un partito che ha dei militanti veri. Questa è la verità. Ma ripeto: cosa fatta capo ha. Ci servirà da lezione".





