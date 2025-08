Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Un ritorno, quello dell'europarlamentare campana Lucia Vuolo, ed un nuovo arrivo, quello dell'ex sottosegretario Massimo Cassano, con il suo movimento 'Puglia popolare', per la Lega. Ad annunciarlo il vicesegretario, Claudio Durigon, e i coordinatori di Campania e Puglia, Gianpiero Zinzi e Roberto Marti.

"L'intereesse verso la Lega e verso quello che facciamo quotidianamente -sottolinea Durigon- è vero e positivo. Il ritorno di Lucia è una grande cosa, ha fatto un piccolo errore di sbandamento, ma il suo ritorno è importante. Massimo Cassano per me sarà un onore averlo nella Lega, con la Lega, perchè so quello che vale politicamente, sarà un supporto enorme per noi per l'azione di programma che mettiamo in campo nel governo".

"Feci quella scelta un po' avventata", conferma Vuolo, mentre Cassano spiega la sua decisione per la "molta attenzione" con cui la Lega guarda ai territori.