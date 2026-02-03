

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Uscita di Vannacci dalla Lega spingerà ulteriormente il quadro politico a destra. Meloni e Salvini saranno costretti a inseguirlo e questo avvelenerà di molto il clima del paese. Non è mai un giorno positivo per il paese quando nasce un altro partito di chiara matrice neofascista". Lo scrive sui social Arturo Scotto del Pd.

