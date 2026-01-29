

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Bossi e Maroni, Maroni e Bossi. Se i tre quarti delle persone sono qua oggi, è grazie o per colpa di questa coppia che ci ha cambiato la vita. Se oggi uno fa il ministro dell'Economia l'altro fa il ministro dei Lavori pubblici è perché Bossi e Maroni hanno cominciato tutto andando avanti, litigando, riannodando, però un binomio fantastico, irripetibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari' di Roberto Maroni. "Un maestro da ministro dell'Interno", ha aggiunto il vicepremier.

"Se oggi Calderoli porta in Consiglio dei ministri oggi un avanzamento lavori sull'autonomia, è perché qualcuno fece un referendum sull'autonomia, non ai gazebo, ma vero, nei seggi elettorali. Sono felice, fortunato e orgoglioso di aver incontrato sulla mia strada, perché questo incontro mi ha indirizzato sicuramente la mia vita, un uomo eccezionale come Roberto Maroni".

