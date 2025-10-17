

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini conferma "assolutamente" la sua fiducia a Roberto Vannacci. "Quando si vince non si vince mai da soli e quando si perde non si perde mai da soli -ha affermato ospite di 'Skytg24 live in Roma'- Io non sono abituato a dimenticare o ad abbandonare nessuno, nel bene o nel male piedi ben saldi per terra. Quando perdi 2-0 non puoi far finta di niente, devi capire cosa non ha funzionato, per vincere la partita dopo. Sono orgoglioso della mia squadra, sicuramente qualcosa va sistemato, ma mai pubblicamente".

