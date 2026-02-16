Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza a Simonetta Matone per le vili minacce ricevute via mail. Rinnovo la più ferma condanna per ogni atto intimidatorio e per ogni forma di violenza". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Lega: Fontana, 'solidarietà a Matone per minacce ricevute'
16 febbraio, 2026 • 18:43
