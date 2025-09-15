Roma, 15 set. (Adnkronos) - Domani è in agenda un consiglio federale della Lega alla presenza di Matteo Salvini. All’ordine del giorno, tra le altre cose, la manovra economica e la manifestazione di Pontida. Così una nota della Lega.
Lega: domani consiglio federale con Salvini, a odg manovra e Pontida
15 settembre, 2025 • 17:14
