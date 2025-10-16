

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Tutta questa storia della scissione è giornalismo d’accatto. È stata una tornata non fortunata per una regione, a fronte di ottimi risultati altrove. In Toscana il generale Vannacci è stato molto esposto, è evidente che il risultato non sia stato ottimale. Ma ricordo che alle politiche del 2022 il Movimento 5 Stelle aveva l'11,4% e noi il 6%; oggi in Toscana sono dietro di noi, però nessuno parla del loro tracollo. Si tratta semplicemente di un territorio dove la sinistra è molto forte". Così il senatore della Lega Claudio Borghi intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1.

